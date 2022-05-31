Царьград

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Песнь песней: москвичей приглашают на лягушачьи концерты

Песнь песней: москвичей приглашают на лягушачьи концерты

На необычные концерты ждут всех желающих в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Как отмечают специалисты Мосприроды, на прудах сейчас самый сезон лягушачьих концертов, хотя громче всего исполнители выступают ранним утром и в сумерках.

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