Песнь песней: москвичей приглашают на лягушачьи концерты

На необычные концерты ждут всех желающих в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Как отмечают специалисты Мосприроды, на прудах сейчас самый сезон лягушачьих концертов, хотя громче всего исполнители выступают ранним утром и в сумерках.