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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Массачусетс» прервал серию из 16 поражений. Перед матчем с «Ратгерсом» команда считалась андердогом в 29 очков

Футбольная команда университета Массачусетса обыграла «Ратгерс» в первом матче сезона и прервала серию из 16 поражений — самую продолжительную среди команд высшего дивизиона студенческого футбола (FBS).

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