Театр абсурда
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Театр абсурда

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БЛОГЕР ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА НА "МОВУ" И БЫЛА НЕПРИЯТНО УДИВЛЕНА: "ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ МЕНЯ ПОНИМАТЬ

БЛОГЕР ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА НА "МОВУ" И БЫЛА НЕПРИЯТНО УДИВЛЕНА: "ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ МЕНЯ ПОНИМАТЬ

Тик-ток блогер по имени Даша объяснила, почему решила вновь выдавать контент на русском языке. Поначалу, рассказала она, надеялась, что, перейдя на украинский язык, с ней будут работать узнаваемые бренды, а охваты будут расти.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;С соловьями проблема...ну не кому слушать соловьиную мову.&quot; На бесптичье и ж..па - соловей. (русск.нар.посл.)
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