Логвинов: За кредит ЕС будут расплачиваться следующие поколения украинцев

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала «Россия-24», что выплаты по кредиту Евросоюза в размере 35 миллиардов евро, предоставленному Киеву, лягут на плечи будущих поколений украинцев.