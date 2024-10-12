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Логвинов: За кредит ЕС будут расплачиваться следующие поколения украинцев

Логвинов: За кредит ЕС будут расплачиваться следующие поколения украинцев

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала «Россия-24», что выплаты по кредиту Евросоюза в размере 35 миллиардов евро, предоставленному Киеву, лягут на плечи будущих поколений украинцев.

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