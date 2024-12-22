"Она сама напала на Зелимхана": избитая подмосковным чиновником активистка может стать виновной

Нина Грекова А почему у нас во власти ... Гаджиев? Что, русские закончились? Какой позор русским чиновникам ... прогинаетесь?

Вадим Кузнецов При чем тут его происхождение? Будь он хоть иванов-петров-сидоров, было бы то же самое. Просто потому что он чиновник, не самого низкого ранга.