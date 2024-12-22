Русский Колоколъ История с нападением крупного чиновника из администрации Раменского городского округа на экоактивистку приобретает предсказуемый оборот: дело начинают "динамить" в администрации и следственных органах … Алексей НИКИТИН "Не должен больше никогда!" Напомним детали этого чрезвычайного происшествия.
"Она сама напала на Зелимхана": избитая подмосковным чиновником активистка может стать виновной
Комментарии
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Нина Грекова
А почему у нас во власти ... Гаджиев? Что, русские закончились? Какой позор русским чиновникам ... прогинаетесь?
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1 час.
Вадим Кузнецов
При чем тут его происхождение? Будь он хоть иванов-петров-сидоров, было бы то же самое. Просто потому что он чиновник, не самого низкого ранга.
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Черножопые у власти быть не должно! Пусть в своих аулах и кишлаках правят, эти обезьяны умеют только воровать, брать взятки, отжимать бизнес и плясать лезгинку. Они НИКОГДА работать не будут.
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40 мин.
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