В Wildberries изменили 20 пунктов правил после проверки Генеральной прокуратуры

Пресс-служба ведомства сообщила о завершении проверки компании. После проверки Генпрокуратуры компания Wildberries изменила почти 20 положений, регламентирующих взаимоотношения между маркетплейсом, продавцами и покупателями.
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