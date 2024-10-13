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Царьград

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Сценарий гибели России написали в госкорпорации: "Газпром" выступил против линии Путина?

Сценарий гибели России написали в госкорпорации: "Газпром" выступил против линии Путина?

Власти России, начиная с президента, за последние 20 лет предприняли уже добрый десяток попыток внедрить и реализовать в стране концепцию развития малых городов.

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