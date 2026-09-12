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Кто сжёг цыганский посёлок в Тюмени: на очереди поселение под Челябинском? Хроника беспредела

Кто сжёг цыганский посёлок в Тюмени: на очереди поселение под Челябинском? Хроника беспредела

ИА Новороссия В Тюмени сгорел целый посёлок. Дома, машины, сараи. Всё, что было. Люди тушили вёдрами.

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Юрий Зубрин

Нормальное явление -жгли ,жгут и будут жечь до тех пор ,пока государева власть не наведет порядок...в своём "доме" .Это ответ население на беспредел цыган и безразличие органов власти -МВД.СК и огранов госуправления! Я уже говорил ,что в России усилиями властей всех уровней складывается типичная революционная ситуация :" Когда верхи не могут управлять по-старому ,а низы не хотят жить по-старому!"