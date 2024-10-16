В Черноморском районе задержан мигрант, находившийся в федеральном розыске

Сотрудники отдела по вопросам миграции во время проверки документов у работников Черноморском районе, выполняющих строительные и ремонтные работы в одном из магазинов крупной торговой сети, обнаружили 35-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске.
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