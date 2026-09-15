Челябинцев зовут стать волонтерами на выборах

В Челябинской области продолжается набор помощников на три дня выборов 18, 19 и 20 сентября. Как сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии, волонтеры смогут помочь проголосовать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.
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