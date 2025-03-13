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Царьград

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Термобарическая атака в Часовом Яре: украинский обстрел мирного населения

Термобарическая атака в Часовом Яре: украинский обстрел мирного населения

В Часовом Яре, ДНР, украинские военные применили термобарическое оружие против мирных жителей, укрывавшихся в подвале.

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