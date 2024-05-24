Как запросто отличить семена петрушки от моркови: совет дала опытный садовод

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая, ФедералПресс. Семена петрушки и моркови очень похожи. Их путают даже садоводы со стажем и потом сталкиваются с неприятным сюрпризом, если пакетики с посадочным материалом не были подписаны.
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