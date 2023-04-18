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В музыкальной школе Невьянска прошел отчетный концерт

n 18 апреля Большой зал детской музыкальной школы Невьянска вновь принимал гостей. Отчётный концерт «Так сохраним же этот мир чудесный» собрал на ежегодный, пожалуй, самый главный праздник тех, для кого мир музыки – важная и особенная часть жизни.

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