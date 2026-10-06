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Царьград

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В Новосибирске фура Howo насмерть сбила 36-летнего пешехода

В Новосибирске фура Howo насмерть сбила 36-летнего пешехода

Наезд грузовика Howo со смертельным исходом произошел у дома № 2/1а по улице Аникина: 36-летний мужчина выбежал на проезжую часть перед фурой, следовавшей в направлении Большевистской, и погиб на месте до прибытия медиков.

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