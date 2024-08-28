На Kickstarter появился самый странный компьютер

Чем более универсальным и многозадачным является компьютер, тем это лучше для пользователей. Некоторые компьютеры узкоспециализированы, но все равно пользователи ценят в них вычислительную мощность и возможность перестроения работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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