Андрей Ваджра: Полная декоммунизация киевского метро не за горами?

Похоже, полная декоммунизация киевского метро не за горами. Судя по поступающим из украинской столицы сообщениям, все идет к тому, что в тамошней подземке можно будет снимать постапокалиптические фильмы по одноименной серии романов Глуховского.
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