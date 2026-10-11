Илон Маск признал нехватку знаний в производстве полупроводников и рассказал о проекте Terafab

По словам Маска, на первом этапе Terafab начнёт работу с использованием стандартного оборудования, которое планируется затем модернизировать для повышения производительности.
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