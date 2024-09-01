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Новости Липецка

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За капремонт здания липецкого МЧС подрядчику готовы заплатить 2,3 млн рублей

За капремонт здания липецкого МЧС подрядчику готовы заплатить 2,3 млн рублей

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Липецкой области опубликовало закупку на выборочный капитальный ремонт здания на улице Московская, 16, где находится Служба спасения.

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