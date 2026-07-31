Рязанку приговорили к штрафу за антивоенный пост

Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел дело в отношении жительницы областного центра. Было доказано, что в феврале 2022 года она на своей странице во ВКонтакте разместила материалы антивоенного характера, доступный неограниченному кругу лиц.
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