Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей

В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей

Идея использования встраиваемых алкотестеров в системе запуска двигателя транспортных средств давно витает в воздухе, но её практическая реализация не получается слишком изящной, поскольку базируется на анализе состава воздуха, выдыхаемого водителем.

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