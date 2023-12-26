В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатков пальцев с детектором нетрезвых водителей

Идея использования встраиваемых алкотестеров в системе запуска двигателя транспортных средств давно витает в воздухе, но её практическая реализация не получается слишком изящной, поскольку базируется на анализе состава воздуха, выдыхаемого водителем.
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