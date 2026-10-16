МОСКВА, 16 октября, ФедералПресс. Правительство Великобритании приняло решение направить 17 млн фунтов стерлингов (около 22,5 млн долларов США) на ремонт Чернобыльской АЭС, поврежденной в феврале 2025 года.
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