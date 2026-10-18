Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Валерий Поршнев в эфире СТВ уточнил, что за участки под опорами ЛЭП энергетики платят налоги, а ремонтные работы на полях проводятся после уборки урожая или до начала посевной по согласованию с владельцами земли.