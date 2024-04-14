КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АРМИЯВОЙНА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО13 АПРЕЛЯ 2024 01:00 ПОДПИШИТЕСЬ: РОТЫ НЕ СТАЛО ОТ ОДНОГО УДАРА: "ИСКАНДЕРЫ" ПОРАЗИЛИ ЗАГАДОЧНЫЙ ОБЪЕКТ Развернувшееся наступление нашей армии на Часов Яр вынудило противника стягивать сюда ресурсы.
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