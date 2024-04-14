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  • владимир рябченко
    ЗбручГде пройдет запад...
  • Людмила Абрамова
    какой кошмар...пример для молодежи просто сногсшибающийВ Самарской облас...
  • Одиссей
    Пара заметок "на полях"... Шебелинское месторождение УЖЕ исчерпано. А вот Полтавское - даже не тронуто. Разведано, Е...Где пройдет запад...

Развернувшееся наступление нашей армии на Часов Яр вынудило противника стягивать сюда ресурсы.

Развернувшееся наступление нашей армии на Часов Яр вынудило противника стягивать сюда ресурсы.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АРМИЯВОЙНА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО13 АПРЕЛЯ 2024 01:00 ПОДПИШИТЕСЬ: РОТЫ НЕ СТАЛО ОТ ОДНОГО УДАРА: "ИСКАНДЕРЫ" ПОРАЗИЛИ ЗАГАДОЧНЫЙ ОБЪЕКТ Развернувшееся наступление нашей армии на Часов Яр вынудило противника стягивать сюда ресурсы.

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