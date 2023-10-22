ФОТО: MIKAYEL BARTIKYAN/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ПАПА, УВЕЗИ МЕНЯ В РОССИЮ, ПОЖАЛУЙСТА": ЗВЁЗДЫ-БЕГЛЕЦЫ НА ЗАПАДЕ ИЗ-ЗА ГОЛОДА УХОДЯТ В ТАКСИСТЫ Оказывается, русофобию за границей могут только навязывать, по своей воле платить за неё кровные доллары никто не хочет.
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