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Оказывается, русофобию за границей могут только навязывать, по своей воле платить за неё кровные доллары никто не хочет.

Оказывается, русофобию за границей могут только навязывать, по своей воле платить за неё кровные доллары никто не хочет.

ФОТО: MIKAYEL BARTIKYAN/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ПАПА, УВЕЗИ МЕНЯ В РОССИЮ, ПОЖАЛУЙСТА": ЗВЁЗДЫ-БЕГЛЕЦЫ НА ЗАПАДЕ ИЗ-ЗА ГОЛОДА УХОДЯТ В ТАКСИСТЫ Оказывается, русофобию за границей могут только навязывать, по своей воле платить за неё кровные доллары никто не хочет.

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