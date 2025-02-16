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Минздрав планирует внедрить новый порядок медицинской проверки на опьянение

Минздрав планирует внедрить новый порядок медицинской проверки на опьянение

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации создали проект, в котором отразили изменения порядка проведения медицинского освидетельствования водителей на наличие в их организме алкоголя или других незаконных опасных веществ.

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