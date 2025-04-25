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Бобровский после 2:0 во 2-м матче с «Тампой»: «У «Флориды» хорошая команда, все помогают друг другу. Важная победа, но у нас серия, а не одна игра»

«Пантерс» обыграли «Лайтнинг» (2:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0). Россиянин сделал шатаут, отразив все 19 бросков соперника.

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