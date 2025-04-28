Выручка кинопроизводственных студий стали расти медленнее

Темпы роста выручки ряда производителей шоу, сериалов и фильмов для российских телеканалов замедлились, пишет «Ъ» со ссылкой на данные, опубликованные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в апреле.
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