Российских дачников предупредили о новом налоге

С 1 января 2025 года владельцы хозяйственных построек с фундаментом, в том числе бань, сараев и теплиц, должны будут платить имущественный налог, напомнила РИА Новости основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии