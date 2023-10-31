Бесплатный онлайн-курс «Основы построения карьеры» пройдет 31 октября и 1 ноября

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открыт набор на бесплатный онлайн-курс «Основы построения карьеры», который поможет слушателям обновить свои карьерные цели в соответствии с последними трендами и адаптировать стратегию профессионального роста к изменившимся требованиям рынка труда.