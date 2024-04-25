В нижегородских заведениях общепита ограничат продажу алкоголя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области во втором чтении приняли законопроект об ограничении продажи спиртного в заведениях, находящихся вблизи жилых домов.
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