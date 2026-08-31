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SUSANIN

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Ижевчанин лишился четырёх пальцев руки на работе

Ижевчанин лишился четырёх пальцев руки на работе

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске работник предприятия лишился четырёх пальцев руки. Об этом сообщает Государственная инспекция труда.

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