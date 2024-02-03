Важный укрепрайон — под нашим контролем (ВИДЕО, КАРТА)

Важный укрепрайон «Зверинец» — под нашим контролем, Армия России движется дальше. Тактически важный укрепрайон ВСУ «Зверинец» между Марьинкой и Новомихайловкой противник оборонял крайне упорно, неся огромные потери в личном составе.