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Важный укрепрайон — под нашим контролем (ВИДЕО, КАРТА)

Важный укрепрайон — под нашим контролем (ВИДЕО, КАРТА)

Важный укрепрайон «Зверинец» — под нашим контролем, Армия России движется дальше. Тактически важный укрепрайон ВСУ «Зверинец» между Марьинкой и Новомихайловкой противник оборонял крайне упорно, неся огромные потери в личном составе.

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