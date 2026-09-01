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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеки Стюарт: «Антонелли отличает зрелость, которую крайне редко можно увидеть у гонщиков в его возрасте»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт в преддверии Гран-при Италии поделился мнением о качествах Андреа Кими Антонелли , которые помогают гонщику « Мерседеса » успешно выступать в нынешнем сезоне и лидировать в чемпионате.

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