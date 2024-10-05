Meta Defense: Крах близок, у ВСУ больше нет резервов

Константин Ольшанский 4 октября 2024 г., 13:03 После потери Угледара положение украинских сил на Донбассе стало катастрофическим Российская армия добивается огромных оперативно-тактических успехов на фоне истощения ВСУ.
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