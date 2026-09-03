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Путин вызвал переполох: Токио долго не мог издать ни звука после его слов про Японию

Путин вызвал переполох: Токио долго не мог издать ни звука после его слов про Японию

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. В Бишкеке состоялась пресс-конференция Владимира Путина по итогам его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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