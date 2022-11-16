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Второе за год повышение тарифов ЖКХ выглядит опасной мерой. Не стоит взваливать проблемы жилищного сектора на плечи населения

Второе за год повышение тарифов ЖКХ выглядит опасной мерой. Не стоит взваливать проблемы жилищного сектора на плечи населения

Рост тарифов на ЖКХ должен состояться уже с 1 декабря 2022 года. Как предусматривает Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленный Минэкономразвития, с учетом прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения совокупный платеж граждан за коммунальные услуги, начиная с последнего месяца этого года, в среднем по стране вырастет на 9%, с 1 июля 2024 года — на 6,3% и с 1 июля 2025 года — на 5,3%.

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