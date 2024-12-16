Банду похитителей надгробий с кладбищ раскрыли правоохранители в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря, ФедералПресс. Полиция Петрозаводска раскрыла серию краж памятников. В региональном ГУ МВД уточнили, что суммы ущерба варьировались от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.
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