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Блогеры Чекалины обжаловали домашний арест

Блогеры Чекалины обжаловали домашний арест

Как свидетельствуют данные портала судов общей юрисдикции, блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), ее экс-супруг Артем Чекалин, а также бизнес-партнер четы Роман Вишняк обжаловали меру пресечения в виде домашнего ареста в рамках дела о незаконном выводе денежных средств за границу .

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