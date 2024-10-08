Блогеры Чекалины обжаловали домашний арест

Как свидетельствуют данные портала судов общей юрисдикции, блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), ее экс-супруг Артем Чекалин, а также бизнес-партнер четы Роман Вишняк обжаловали меру пресечения в виде домашнего ареста в рамках дела о незаконном выводе денежных средств за границу .