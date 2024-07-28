Гражданин Латвии с ребенком вплавь пересек границу и попросил убежища в России

Власти Латвии объявили мужчину и его пятилетнюю дочь в международный розыск Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью вынужден был покинуть свою страну, спасаясь от преследования властей, пишет «РБК Петербург».