Евгений Сатановский: Готовим нашу несчастную страну к новому "энергетическому переходу", то есть, невесть зачем, как бараны, следуем именно в том направлении, куда нас гонят, успешно гробя свою экономику? Продолжаем вывозить сырьё, не обращая внимание на утечку из страны сотен миллиардов долларов, складывающихся в триллионы? Мы что, совсем идиоты?! ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ АРМАГЕДДОНЫЧ Англичане предъявили обвинение третьему человеку из России за "отравление Скрипалей".
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