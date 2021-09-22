Евгений Сатановский: Готовим нашу несчастную страну к новому "энергетическому переходу", то есть, невесть зачем, как бараны, следуем именно в том направлении, куда нас гонят, успешно гробя свою экономику? Продолжаем вывозить сырьё, не обращая внимание на утечку из страны сотен миллиардов долларов, складывающихся в триллионы? Мы что, совсем идиоты?! ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ АРМАГЕДДОНЫЧ Англичане предъявили обвинение третьему человеку из России за "отравление Скрипалей".