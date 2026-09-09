Первый запуск уже в 2027. Porsche поддержала создателей полностью многоразовой ракеты Nova

Stoke Space привлекла около $1 млрд на разработку ракеты Nova Крупнейший акционер Volkswagen — холдинг Porsche Automobil Holding SE — инвестировал несколько десятков миллионов долларов в американскую аэрокосмическую компанию Stoke Space Technologies.
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