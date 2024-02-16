Подавляющему большинству россиян когда-либо звонили мошенники

«Вебер»* решил узнать у россиян, в том числе у жителей Ростовской области, насколько проблема телефонного спама актуальна для них: граждане поделились своим опытом и рассказали, от кого они чаще всего получают назойливые рекламные предложения, пользуются ли антиспам-сервисами и делятся ли с близкими советами по борьбе с мошенниками.