Жители Тверской области могут стать донорами крови и костного мозга

С февраля по октябрь 2024 года в стране проходит Всероссийская акция «Семейный код донора», направленная на развитие безвозмездного донорства крови и костного мозга, укрепление традиций милосердия и взаимопомощи.
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