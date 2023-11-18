Маск пригрозил блокировкой любому пользователю соцсети X за призывы к геноциду

Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил заблокировать любого пользователя принадлежащей ему социальной сети X за публичные призывы к геноциду той или иной этнической группы: «Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе».