Пентагон заключил контракт на $2,5 млрд для модернизации танков.

Пентагон заключил контракт на $2,5 млрд с National Advanced Mobility Consortium для модернизации танков M1 Abrams в Мичигане до 14 марта 2029 года.
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