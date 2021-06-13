Евро-2020. День третий. Совершит ли сборная Украины исторический прорыв?

Команда Андрея Шевченко начнёт чемпионат Европы матчем с Нидерландами. Ещё одна классная битва дня — Англия против Хорватии.
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