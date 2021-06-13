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Евро-2020. День третий. Совершит ли сборная Украины исторический прорыв?

Евро-2020. День третий. Совершит ли сборная Украины исторический прорыв?

Команда Андрея Шевченко начнёт чемпионат Европы матчем с Нидерландами. Ещё одна классная битва дня — Англия против Хорватии.

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Лена Мисько
мои прогнозы на сегодня Англия – Хорватия 2:1 Австрия – Северная Македония 4:0 Нидерланды – Украина 3:2
сергей озеров
Англия-Хорватия 3:1 Австрия-Сев.Македония-1:1 Нидерланды-Украина 1:2 домашнее поле для голландцев только во вред ,так мне кажется.
сергей озеров
Англия,пожалуй,единственная команда на ЧЕ у которой два ярко выраженных мощно играющих края.
Лена Мисько
такая вера в Сев. Македонию?
сергей озеров
Да нет,не вера,просто уровень примерно одинаковый.В бывшей Югославии все республики умели играть в футбол,школа осталась,война давно закончилась,климатические условия отличные,чего не развиваться? В ничью смогут отыграть,я думаю,а может и выиграю.т даже.
Лена Мисько
Еще три футбола на чемпионате Европы. МАТЧ ПРЕМЬЕР покажет дуэль Алабы и Пандева. Классно? Классно.
Ruslan Zakirov
Голодные хохлы видят какой-то свет в конце туннеля, поэтому и стараются вырваться через футбол. А у дюковболистов России все в шоколаде. Не надо напрягаться. И здесь прекрасно кормят. Главное, чтобы помело не закрывалось на поле и за его пределами. Интересно, что такого в круге сказал Эль Капитанище команде, что можно так вот отдавать передачи сопернику, как это сделал Семенов, или Конус, который из всех игровых действий в своей штрафной предпочитает сбивать соперников в своей штрафной.
Лена Мисько
а на сегодня то у тебя какие прогнозы? Англия? Украина и Австрия?
Ruslan Zakirov
Нет никаких прогнозов. Буду просто смотреть Футбол. Надеюсь, такой фигни как вчера была в матче Дания-Финляндия не будет. В смысле какой-то немощности в реализации моментов-полумоментов у Дании и единственной атаки и финнов.
Лена Мисько
понятно
Лена Мисько
В преддверии матча Англия vs Хорватия, портал England Football сделал инфографику, показывающую в каком клубе начинали карьеру 26 футболистов нынешнего созыва сборной Англии. Какой же путь они все проделали!
Лена Мисько
⚽️🚀 Первый по-настоящему громкий топ-матч Евро! Англия зарубится с Хорватией на легендарном «Уэмбли». Гарет Саутгейт привез на турнир самую молодую команду в истории страны, в которой сразу 5 игроков моложе 22 лет. И в первой же игре против нее матерая Хорватия во главе с нестареющим Модричем. Будет жарко!
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ Арбитр Даниэле Орсато (Италия) Ассистенты Алессандро Джаллатини, Фабиано Прети (оба – Италия) Резервный Бьёрн Кайперс (Голландия) Видеоарбитр Массимилиано Иррати (Италия) Видеоассистент 1 Жоау Педру Силва Пинейру (Португалия) Видеоассистент 2 Филиппо Мели (Италия) Видеоассистент 3 Паоло Валери (Италия) Инспектор УЕФА Франческо Бьянки (Швейцария)
Лена Мисько
Пишут, Триппьер выйдет с первых минут левым (!) защитником. В центре защиты Мингз и Стоунз, справа - Уокер. В атаке ждут страшную компанию Кейна, Фодена, Стерлинга и Маунта. Грилиш, Рэшфорд и Санчо на лавке.
сергей озеров
Жду от этого матча только положительные эмоции,надеюсь будет красивая динамичная игра.Пока ЧЕ начался грустно и по событиям и по самой игре команд.Даже комбинационная игра сборной Италии не сильно впечатлила,поскольку игру Турции так и не увидел.А есть некоторые аналогии по игре сборных Турции и России-это отсутствие внятной командной игры.
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: АВСТРИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ Арбитр Андреас Экберг (Швеция) Ассистенты Мехмет Джулум, Стефан Халльберг (оба – Швеция) Резервный Сергей Карасев (Россия) Видеоарбитр Бастиан Данкерт (Германия) Видеоассистент 1 Кристофер Кавана (Англия) Видеоассистент 2 Бенжамен Пажес (Франция) Видеоассистент 3 Жером Бризар (Франция) Инспектор УЕФА Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Лена Мисько
Хорошо англичане хорватов гоняют. Был бы у тех Семёнов, уже бы пару закатили ... Но пока Кейна не видно
Лена Мисько
у Англии такой состав талантливый, могли бы и тренера приличного найти
Лена Мисько
но.. хорватам удалось затащить англичан в свою любимую душегубку
Лена Мисько
Начался перерыв. Англичане хорошо начали игру, и уже на первых минутах Фоден попал в штангу, классно исполнив удар. После этого пелена скуки обволокла футбольный день. Был еще хороший удар Филлипса из штрафной, с которым справился Ливакович, а больше вспомнить нечего.
Лена Мисько
Стерлинг нашел щелочку в центре чужой штрафной, вывалился на свидание с Ливаковичем после восхитительного паса Филлипса и сильным ударом пробил Ливаковича! 1:0 в пользу сборной Англии!
Лена Мисько
Ну и провалище по центру у хорватов
Лена Мисько
Стерлинг, по воробьям
Лена Мисько
Отвратительная реализация! Мяч после навеса со стандарта отскочил назад относительно скопления игроков. Стерлингу никто не мешал бить из центра штрафной. И Стерлинг выпалил в молоко!
Лена Мисько
Очень грамотно и в эконом-режиме раскладывают англичане хорватов... пока
Лена Мисько
Семнадцатый номер, [13.06.21 16:41] Уважаю Сашу Дорского, он сильный журналист и, мне ощущается, хороший человек. Но как же скучно слушать его-комментатора. Футбол не должен быть тоскливым :( Когда уже тренеры отыгрывают второго комментатора гипер-зрелищно (Слуцкий, Талалаев, Карпин), то профильный журналист либо должен им соответствовать, либо не быть. Это не крест и не клеймо – Дорский только начинает. Но на Евро ему просто очень рано
Лена Мисько
согласна с автором... очень скучный комментарий
Лена Мисько
Топ-шутка в эфире "Если есть пиджак, значит есть и багаж".
Лена Мисько
Сборная Англии начала ЕВРО-2020 с победы над вице-чемпионами мира Гол Стерлинга оказался единственным в матче на "Уэмбли" и позволил взять реванш за поражение в полуфинале ЧМ-2018. Кейн, замыкая прострел, врезался в штангу, но всё обошлось. У хорватов Влашич (из ЦСКА) вышел на последние 20 минут
Лена Мисько
Хорватия так и не создала моментов
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ГОЛЛАНДИЯ - УКРАИНА Арбитр Феликс Брих (Германия) Ассистенты Марк Борш, Штефан Лупп (оба – Германия) Резервный Бартош Франковски (Польша) Видеоарбитр Марко Фриц (Германия) Видеоассистент 1 Кристиан Дингерт (Германия) Видеоассистент 2 Ли Беттс (Англия) Видеоассистент 3 Стюарт Аттуэлл (Англия) Инспектор УЕФА Витор Мануэл Мелу Перейра (Португалия)
Лена Мисько
Бухарест на связи, стартовые составы сборных Австрии и Северной Македонии на матч первого тура ЕВРО-2020. *** Горан Пандев вывел свою команду в финальную стадию турнира, и в 37 лет выведет сегодня команду на поле в качестве капитана на её первом в истории чемпионате Европы.
Лена Мисько
невероятно стильная форма у Австрии
Александр Синявский
стильная? Мне кажется цвет трусов не к месту.
Лена Мисько
я очень люблю цвет тиффани
Лена Мисько
и просто супер сочетание цветов!
Александр Синявский
По мне так не катит)
Лена Мисько
у всех фломастеры разные
Александр Синявский
А, македонцы сравняли! Ура!!! Гол!!!
Лена Мисько
чорт ((( плохо
Александр Синявский
ты за австрияков болеешь?
сергей озеров
а не плохо македонцы мяч таскают и скорости приличные.Маленько суетливо только. Австрийцы напряглись изрядно...цвет трусов мне тоже не в кайф. Бирюзовые трусы! это через край.)
Лена Мисько
за коллегу, она ставку сделала ... будет жаль если она сгорит
Лена Мисько
какие вы все ретрограды и консерваторы ... жуть
Александр Синявский
Ну что поделать)))
Александр Синявский
А, наши ваших жмут))))
Лена Мисько
ничего... просто австриякам надо выигрывать, минут 20 у них есть на это
Лена Мисько
Отбились без проблем.
Лена Мисько
в следующем матче ты за Украину?
Александр Синявский
Славяне сыграли по славянски. Жали , жали и вкатили им. Опять не логичный гол.
Лена Мисько
2:1 и ваши не пляшут)))
Александр Синявский
Ещё минут 15 есть.
Лена Мисько
очень даже логичный
Александр Синявский
Да, за Украину.
сергей озеров
да почему же это,Лена,консерваторы? Ну может где-то на теплых морях такой веселый цвет в самый раз...ну футболки тоже-не плохо,но спортивные трусы,да с черным-не очень как-то.
Александр Синявский
да ну логичный...((( Опять по славянски концентрацию потеряли. Ничего логичного.. Бе тебе))))
Лена Мисько
Алаба сделал идеальный пас в штрафную на Грегорича. Форвард принял и пробил точно в уголок! *** игрок Баварии, хоть и бывший
Лена Мисько
Минут 10 есть у Северной Македонии, чтобы отыграться.
Лена Мисько
опять по разные стороны баррикад будем))) я за Промеса
Лена Мисько
отличное сочетание цветов... просто суперское просто у вас вкус плохой... вы старые и ничего не понимаете )))
Лена Мисько
что это за "беее"... ну некультурно же ))
Александр Синявский
мы мудрые , а не старые
сергей озеров
а есть ведь карта сочетания цветов...там и стары и малые )))
Александр Синявский
что это за "беее"... ну некультурно же ))..... ПАТАМУШТА
Лена Мисько
в плане сочетания цветов - старые)))
Лена Мисько
там классика... это скушно)
Лена Мисько
ну нет... мне так не нравится
Лена Мисько
Тиффани сочетается не только с универсальным белым. Он взаимодействует и с более «требовательными» и глубокими цветами. Чёрный, коричневый, бордовые и винные оттенки, травяной зелёный, тёмно-синий, классический красный — эти цвета в соседстве с тиффани только выигрывают.
Александр Синявский
Да не сочетаются трусы с футболкой у австрияков . Это в тебе Васильев говорит))))
Лена Мисько
я сама круче любого Васильева... у дочери моей поинтересуйся ))) и она и все ее подружки со мной советуются - вот! молодежь понимает!
Лена Мисько
я ношу, черную блузку с юбкой такого цвета, черные босоножки, солнцезащитные очки - оправа цвета тиффани ... ну очень круто смотрится )))
Александр Синявский
Понтишь)))
Александр Синявский
Ну, слушай. Может быть если бы гетры у них были чёрные тогда бы смотрелось. Но они тоже как трусы. Вообщем не смотрится.
Лена Мисько
ну да... я модная и стильная ))
Лена Мисько
вот при черных гетрах был бы кошмар очень круто у них все смотрится, не спорь ))
Александр Синявский
я не спорю. Я говорю, что смотрится как фигня)))
Лена Мисько
у тебя плохой вкус )))
Лена Мисько
Австрийцы привезли сами себе. Хинтереггер выбил мяч прямо в Забитцера, который стоял рядом, мяч отлетел в штрафную, Трайковски побежал за мячом, Бахманн выбежал из ворот, и после их столкновения мяч оказался у Пандева, который закатил в пустые!
Лена Мисько
Македонцы впервые в истории сыграют на Евро. И у них есть не только Пандев Что нужно знать команде, которую считают самой слабой на Евро: 🧐 Почему Северная Македония? Из-за претензий Греции (где находится историческая Македония) новая страна на руинах Югославии называлась Бывшая Югославская Республика Македония. Но недавно Македония и Греция договорились. Греки переименовали провинцию в Южную Македонию, а БЮРМ стала называться Северной. Футбольный прорыв совершил тренер Игоре Ангеловски. Он имеет репутацию местного Гвардиолы и сильно ориентирован на Италию, где жил 10 лет 😎 Главная звезда – 37-летний Горан Пандев. Именно его гол и вывел сборную на Евро. У Горана сумасшедшая карьера (https://telegra.ph/file/308faae4600ed01528191.jpg), личный клуб и любовь народа – на одной волне с ним Пандев критикует действующую власть Кто еще? В воротах – харизматичный Столе Димитриевски из «Райо», есть делегат из АПЛ – суперуниверсал Эзгян Алиоски из «Лидса». Плюс оцениваемый в €18 млн Элиф Элмас из «Наполи» Дмитрий Кузьмин рассказал о команде, ее связи с Россией и шансах на Евро: https://goo.su/5Zz1
Лена Мисько
Прикольно, 2 мяча забили но ни одного повтора голов не было. Матч ТВ суперканал)
Лена Мисько
Повтор жк показали, повтор голов нет. Что за странный показ?
Лена Мисько
Футбол без болельщиков видели, теперь смотрим футбол без повторов.
Александр Синявский
Это трансляция Румынии. Причём тут матч тв?
Лена Мисько
дай поворчать... чего цепляешься? ))
Александр Синявский
)))
Александр Синявский
а, как тут не цепляться? играют наши, а забивают австрияки.
Александр Синявский
За которых ты болеешь.)))
Лена Мисько
побеждает более классная команда - это нормально
Лена Мисько
я за ставку... девушка себе уже и помаду новую присмотрела, на выигрыш)))
Александр Синявский
Забери у неё свою долю))))
Лена Мисько
3:1 Как же сработали замены! Прошел пас на Марко, он убежал от защитника, обыграл вратаря и закатил в пустые ворота!
Александр Синявский
какой нафиг пас прошёл? мы ему сами выкатили на ногу.
Александр Синявский
автопас)))
Лена Мисько
помадой? я не крашу губы... только если ухаживающим бальзамом возраст понимаешь ли (( помада в морщинки забивается... плохо смотрится
сергей озеров
Драгович,Арнаутович,Григорич,Калайджич-австрийцы?,я запутался,кто тут кто и за кого играют....)))
Лена Мисько
распутывайся.... для этого есть тема про группу С
Александр Синявский
Не помадой, а деньгами)))
Лена Мисько
тогда ей на помаду не хватит она дорогая... тысяч 5 что ли
Александр Синявский
поставь на счётчик)))
Лена Мисько
с рояли?

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