Учёные назвали эффективное домашнее средство от коронавируса

Исследователи нашли самый эффективный метод предотвращения тяжелого Covid-19.Американские учёные из Университета Тринити утверждают, что для избежания усугубления болезни хорошо помогает банальное полоскание носа и горла соленой водой несколько раз в день.
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