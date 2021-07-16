Направленное через Украину «миграционное оружие» РФ напугало поляков admin-prosto-newsВласти Литвы объявили в стране чрезвычайное положение из-за пребывающих через белорусскую границу незаконных мигрантов, назвав происходящее «гибридной войной».
Направленное через Украину «миграционное оружие» РФ напугало поляков admin-prosto-newsВласти Литвы объявили в стране чрезвычайное положение из-за пребывающих через белорусскую границу незаконных мигрантов, назвав происходящее «гибридной войной».
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