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Направленное через Украину «миграционное оружие» РФ напугало поляков

Направленное через Украину «миграционное оружие» РФ напугало поляков

Направленное через Украину «миграционное оружие» РФ напугало поляков admin-prosto-newsВласти Литвы объявили в стране чрезвычайное положение из-за пребывающих через белорусскую границу незаконных мигрантов, назвав происходящее «гибридной войной».

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