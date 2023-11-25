Трое мужчин похитили девочку-подростка и попытались увезти ее в другой регион

В Орловской области полиция задержала троих мужчин, похитивших девочку-подростка В Орловской области полиция задержала троих мужчин, которые похитили 16-летнюю девушку и попытались увезти ее в Краснодарский край.
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