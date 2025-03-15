Николай Паскару: "За провокацией против Джорджеску могли стоять супермаркеты"

Провокацию с финансированием продвижения Кэлина Джорджеску в TikTok перед первый туром президентских выборов в Румынии могли осуществить супермаркеты этой страны, против которых он выступал в своей кампании.
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